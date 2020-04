Uno straordinario Andrea Bocelli canta "The Prayer" con Lady Gaga

Milano, 20 apr. (askanews) - Un'esibizione straordinaria nello speciale voluto da Gaga per raccogliere fondi per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. "Se ti giungerà questa mia preghiera Tu l'ascolterai, e ci salverai. I tuoi figli siamo noi": commuove "The Prayer", il brano cantato da Andrea Bocelli in una straordinaria versione inedita con Lady Gaga, Céline Dion, Lang Lang e John Legend all'interno dello speciale musicale 'One World Together at Home', il concertone voluto da Gaga per raccogliere fondi a favore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il tenore, che conosce l'artista italoamericana da tempo, era ospite attesissimo della serata e per la sua performance si è mobilitato un poker di star mondiali.

Una versione memorabile, tra inglese e italiano, del brano già vincitore del Golden Globe nel 1999 e nominata come Miglior Canzone Originale agli Oscar e anche ai Grammy Awards. "The Prayer", incisa inizialmente in doppia lingua italiana e inglese rispettivamente da Andrea Bocelli e Céline Dion per il film con distribuzione mondiale della Warner Bros "La spada magica - Alla ricerca di Camelot", è stata successivamente registrata in duetto dai due artisti e più volte interpretata insieme in contesti sempre eccezionali: durante le cerimonie di premiazione degli Oscar e dei Grammy Awards, entrambe nel 1999. E sempre grazie a Sugarmusic, storica etichetta dell artista, il 15 settembre 2011 Céline la cantò nuovamente in duetto con Andrea Bocelli durante il grandioso concerto del tenore avvenuto a Central Park, a New York. Attualmente "The Prayer" resta uno dei brani con il maggior numero streaming della sua discografia.

Bocelli si conferma ancora una volta l'artista italiano più amato e richiesto al mondo. La sua esibizione da solo in Duomo a Milano, il giorno di Pasqua, ha fatto il giro del mondo (quasi 30 milioni di views in 24 ore) e la sua partecipazione allo speciale CBS "Homefest: James Corden's Late Show Special" è stata tra le più seguite.

Ma Bocelli continua a spendersi anche sul fronte benefico con la Fondazione che porta il suo nome, attualmente impegnata in una importante raccolta fondi per fronteggiare l'emergenza covid-19. E' possibile donare attraverso la piattaforma https://www.gofundme.com/f/abfxcovid19 oppure contattando direttamente la Andrea Bocelli Foundation all'indirizzo development@andreabocellifoundation.org.