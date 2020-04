Coronavirus, Trump annuncia che sospenderà l'immigrazione

Washington, 21 apr. (askanews) - Contro l'attacco del nemico invisibile Trump torna a puntare sul suo cavallo di battaglia. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato via twitter che "sospenderà temporaneamente" l'immigrazione negli Stati Uniti per "proteggere i posti di lavoro americani" di fronte alla crisi economica causata dal coronavirus.

Ma non solo, un mese dopo l'inizio della quarantena per la maggior parte dei residenti statunitensi, Donald Trump ha iniziato a difendere i manifestanti che si ribellano contro le restrizioni, mettendo in pericolo gli sforzi degli esperti della sua stessa amministrazione per cercare di contenere la diffusione del nuovo coronavirus, che ha contagiato almeno 759.786 persone e ne ha uccise almeno 40.683.

"Queste persone amano il nostro Paese" ha detto dopo una giornata caratterizzata da molte proteste. "Vogliono tornare al lavoro".

Trump ha poi attaccato i governatori democratici e fatto proprio lo slogan dei manifestanti, che vogliono "liberare" i loro Stati. E sulla gestione dell'emergenza ha aggiunto. "Potete immaginare cosa sarebbe successo se non avessimo fatto nulla, se avessi detto ok, ognuno può circolare liberamente? Avremmo dovuto affrontare una situazione atroce, quindi abbiamo fatto bene".

Allo stesso tempo, però, la sua amministrazione ha dichiarato che ogni Stato può decidere come procedere sul ritorno alla normalità. Messaggio contrastanti che creano ulteriore confusione e tensione nel paese.

Gli esperti statunitensi infatti continuano a ripetere che la rimozione troppo veloce delle restrizioni potrebbe avere conseguenze devastanti, causando un forte aumento di nuove infezioni e stressando oltre i limiti gli ospedali.