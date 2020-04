Earth Day, Cappato e Fedez insieme per lo #stopglobalwarming

Roma, 22 apr. (askanews) - In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Marco Cappato e Fedez invitano a sostenere la campagna "Stop global warming", iniziativa istituzionale di raccolta firme per chiedere all'Europa di fermare il climate change spostando le tasse dal lavoro alla CO2, idea supportata da 27 premi Nobel e oltre 5.000 scienziati, come spiegano in questo video. L'obiettivo è un milione di firme entro il 20 luglio in almeno 7 Paesi membri UE.

L'idea è nata da Marco Cappato, ex deputato europeo, tesoriere dell Associazione Luca Coscioni, insieme a un gruppo di esperti e "Eumans", movimento di cittadini e attivisti europei sullo sviluppo sostenibile.

In occasione della Giornata mondiale della terra, l'iniziativa viene lanciata sui social oltre che da Fedez, anche da Nina Zilli, Mara Maionchi, Neri Marcorè, Giulia Innocenzi, Cristiana Capotondi e Gabriele Muccino, che inviteranno a firmare e a inserire l'immagine stopglobalwarming.eu sul proprio profilo.