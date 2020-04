Oltre 12 milioni connessi per il live su Fortnite di Travis Scott

Milano, 24 apr. (askanews) - Oltre 12 milioni di persone si sono collegate a Fortnite per il concerto live di Travis Scott. In attesa di tornare su un palco reale il rapper americano si è esibito comparendo virtualmente nel videogame di sopravvivevnza che è giocato da milioni di gamer in tutto il mondo. Per l'occasione Fortnite ha registrato il record di connessioni superando anche la celebre esibizione di Marshmello l'anno scorso. Nel corso dell esibizione è stato pubblicato il nuovo singolo di Travis Scott con Kid Cudi. Chi si è perso l'evento, può recuperare: il rapper si ripeterà ogni giorno fino al 26 aprile.