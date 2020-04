Zingaretti: ora guardiamo al futuro e a una sanità migliore

Milano, 24 apr. (askanews) - Un grazie agli operatori sanitari e al loro impegno in questi mesi duri di lotta al coronavirus. Arriva dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che insieme ai vertici dello Spallanzani di Roma ha visitato il nuovo reparto di alto bio-contenimento dell'ospedale romano. In questa occasione Zingaretti ha ripercorso le difficoltà che ha fronteggiato nell'arco degli anni alla giuda di una regione commissariata in sanità.

"Ora anche questo luogo è la dimostrazione di cosa vuol dire aver chiuso la stagione del commissariamento, una pagina buia che non dovrà mai tornare e dovrà aprire una fase di collaborazione massima. Ora stiamo procedendo a migliaia di stabilizzazioni e assunzioni per permettere a una nuova generazione di entrare nel sistema", ha dichiarato.

"Questa inaugurazione è un grande simbolo. Anche grazie a voi in pochi giorni abbiamo costruito uno dei centri di eccellenza europea per la ricerca e la presa in carico di patologie. Il domani dovrà essere migliore del passato", ha concluso Zingaretti.