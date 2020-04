Conte: valuteremo se condizioni per ripresa campionato di calcio

Roma, 26 apr. (askanews) - Il calcio portrebbe ripartire anzi no. Ancora una volta la ripresa del campionato è argomento di scontro politico. Il presidente del consiglio Conte in conferenza stampa ha aperto alla ripresa degli allenamenti.

"Saranno consentite le sessioni di allenamenti individuali per gli atleti, professionisti o non professionisti ma considerati di interessa nazionale dal Coni e dalle altre federazioni dal 4 maggio e collettivi dal 18 maggio. Saranno consentite solo nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

"Valuteremo - ha detto Conte, se ci sono le condizioni per sapere se i campionati possono concludersi. Nel caso, lo faremo garantendo le massime condizioni di sicurezza".

Sul tema è intervenuto anche il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. "Non voglio penalizzare il calcio, ma serve una ripresa graduale e un protocollo rigido. La Figc ha presentato un protocollo: servono approfondimenti necessari, solo dopo potremo dire se il campionato riprenderà o meno".

Di fronte a un paese in ginocchio, con imprese sull'orlo del fallimento, scuole chiuse, bambini senza nessuna tutela, famiglie in grave difficoltà economica, pensare che il problema per molti in Italia sia la ripartenza del campionato è quantomeno irritante.