Coronavirus, Conte a Piacenza: fase 2 con monitoraggio efficace

Milano, 28 apr. (askanews) - "Stiamo affrontando questa situazione nuova con un monitoraggio efficace che stiamo predisponendo, con una vigilanza che ci consentirà, laddove in qualsiasi momento la curva epidemiologica dovesse risalire, cosa che non possiamo anzi non dobbiamo escludere, di non farci trovare impreparati; siamo nella condizione di poter subito intervenire".

Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontrando i giornalisti a Piacenza al termine dell'incontro in prefettura con il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

"Sarà importante - ha aggiunto il premier - a livello nazionale, centrale, ricevere questo flusso informativo aggiornato su base quotidiana. Questo ci consentirà di valutare, sulla base di parametri prestabiliti, quando la situazione di criticità si fa insostenibile, supera la soglia che andremo a predeterminare con un decreto del ministro Speranza che verrà emesso tra domani e dopodomani, e questo ci consentirà di affrontare questa nuova fase con consepevolezza del rischio".