Coronavirus, travel blogger: raccolti 18mila euro per Emergency

Milano, 28 apr. (askanews) - Riscoprire i luoghi più belli e nascosti d'Italia nel nome di un turismo meno di massa e più attento e nel frattempo aiutare chi combatte in prima linea il coronavirus. È l'obiettivo dell'iniziativa "Travel blogger per l'Italia" che in cambio di una donazione di minimo 5 euro invia a una guida inedita in ebook. Il progetto ha già raccolto 18mila euro, tutti devoluti ad Emergency. Nicoletta Sala racconta come è nata l'idea.

"Abbiamo raccontato l'Italia più nascosta che a nostro avviso deve essere riscoperta e ci auguriamo di ispirare gli italiani a scegliere l'Italia come meta per i prossimi viaggi quando si potrà ripartire e potremo tornare a viaggiare"

Visto il successo dell'iniziativa, anche all'estero, si sta pensando ad una versione in inglese e in futuro cartacea. Si può donare fino al 10 maggio.

(https://sostieni.emergency.it/travelbloggerperlitalia/)