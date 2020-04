Elettronica 14esima tra le grandi aziende dove si lavora meglio

Roma, 28 apr. (askanews) - Elettronica ha ottenuto per il terzo anno consecutivo la certificazione Great Place to Work, quest'anno ulteriormente avvalorata dall'essere rientrata anche nella selezionatissima classifica dei Best Workplaces Italia 2020 al 14esimo posto tra le migliori grandi società italiane in cui lavorare, con un primato assoluto nel suo settore di riferimento, defense, security e cyber, dove risulta l'unica azienda ad essere mai rientrata in questa classifica.

Elettronica si è contraddistinta a seguito dell'indagine sul clima organizzativo nata ascoltando il parere dei propri collaboratori. L'indagine ha riguardato 153 aziende analizzate dal Great Place to Work Institute, e oltre cinquantamila dipendenti che hanno espresso un'opinione riguardo al proprio ambiente di lavoro.

"Un buon imprenditore, ha commentato con orgoglio il Presidente e Ceo Enzo Benigni - sa che l'asset più prezioso che possiede è e sarà sempre il capitale umano perchè rappresenta il presente ed il futuro dell'azienda".

Dal canto suo il direttore generale Domitilla Benigni ha evidenziato come i risultati di questa indagine arrivino in un momento molto particolare della storia aziendale e del Paese:

"L'emergenza del Covid-19 ci ha dimostrato ancora di più l'attaccamento e la fedeltà dei nostri dipendenti nell'affrontarla. E siamo molto felici di essere stati certificati GPTW. Ringrazio tutti per rendere ogni giorno l'azienda un posto eccellente dove lavorare".

La certificazione Great Place to Work (GPtW) è un importante riconoscimento che viene assegnato a quelle organizzazioni che si dimostrano attente alla qualità della propria cultura organizzativa e del proprio ambiente di lavoro. Complessivamente l'indagine restituisce una fotografia dell'orgoglio aziendale, della positività dell'ambiente di lavoro, fattori che a loro volta si traducono in produttività, spirito collaborativo ed attenzione all'innovazione.

Emanuele Galtieri, direttore HR, Comunicazione e IT di Elettronica:

"Questo è un successo costruito insieme alle nostre persone, anzi sono state le nostre persone a generarlo. Un percorso di squadra fatto di entusiasmo, energia e passione che ci restituisce un messaggio molto importante: investire sulle persone ha sempre un ritorno nel breve come nel lungo termine".

Il viaggio di Elettronica nell'esperienza di Great Place to Work è stato un crescendo nel corso degli ultimi tre anni: con oltre l'80% di "response rate", l'84% della popolazione aziendale di Elettronica ha confermato di sentirsi in" un eccellente ambiente di lavoro", (valore superiore rispetto alla media delle best in class nazionali che è di 82%).

L'azienda è stata valutata dai suoi collaboratori attraverso l'indagine del "Trust Index", evidenziando un significativo aumento di dimensioni su alcuni valori: incoraggiamento work/life balance (+18%), trattamento imparziale delle persone (+16%), assenza di favoritismi (+14%), etica e onestà nelle azioni dei responsabili (+14%). Elettronica Group inoltre, si è distinta per le proprie politiche di valorizzazione delle risorse in ambito HR, forte anche degli impegni di welfare presi. A testimonianza di questo, il dato emerso dalla ricerca GPtW ha evidenziato quanto il paniere di benefit particolari offerti dall'azienda ai dipendenti sia molto apprezzato dall'85% di essi, valore molto significativo poichè supera di 30 punti percentuali il benchmark delle aziende italiane e di sei punti quello delle Best Large Companiers italiane 2020,