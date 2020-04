Meloni in piazza contro la fase 2: migliaia di italiani a rischio

Roma, 28 apr. (askanews) - Protesta di Fratelli d'Italia davanti a Palazzo Chigi contro la gestione da parte del governo della fase 2 del coronavirus. Giorgia Meloni ha detto di essere scesa in piazza per portare il dissenso di migliaia di italiani che rischiano il lavoro.

"Siamo qui davanti a Palazzo Chigi con i parlamentari di FdI e i consiglieri regionali del Lazio, a due metri di distanza e con guanti e mascherine, e con un cartello: ognuno di loro rappresenta una delle categorie che oggi soffrono e hanno paura di non avere il futuro, coloro che avrebbero voluto essere qui. Sono in silenzio, per noi è il silenzio degli innocenti che vivevano del loro lavoro e hanno avuto le loro imprese chiuse per decreto e rischiano di non avere un futuro, noi vogliamo dargli voce. Siamo qui per loro e per dire che non siamo d accordo su come si sta gestendo la fase due, non siamo d accordo sul riaprire per settori in base a un codice, lo Stato si assuma le sue responsabilità e dica i protocolli a cui bisogna adeguarsi per riaprire, perché non si può decidere in base a un codice, ci sono in gioco le persone, le vite".

"Perché non devono riaprire i parrucchieri per esempio se possono garantire il rapporto di uno a uno - ha aggiunto Meloni - e tante altre attività che ci chiedono aiuto perché non riaprire oggi per molti significa non mangiare e qualcuno se lo deve porre questo problema".