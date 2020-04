Coronavirus, Conte a Cremona: fondo speciale per zone più colpite

Cremona, 29 apr. (askanews) - "C'è determinazione da parte del governo per creare un fondo speciale per la ripartenza dei territori più colpiti dalla pandemia come Cremona, Piacenza, Lodi, Bergamo e Brescia. Lo stanziamento per comuni e province dovrebbe arrivare già la settimana prossima, ma non possiamo dire ancora l'entità, perché siamo in fase di studio".

Lo ha annunciato martedì 28 aprile il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante una breve conferenza stampa nel cortile della Prefettura di Cremona, terza tappa del giro che ha portato il premier a visitare anche Lodi e Piacenza.

"Dobbiamo essere preparati - ha aggiunto il premier - dobbiamo evitare un sovraccarico delle strutture ospedaliere. È il modo migliore per affrontare la Fase2; significa anche rafforzare i sistemi di tracciamento, potenziare i test da diffondere quanto più possibile, sia i tamponi sia i test sierologici, in modo da avere una mappatura sempre più completa della nostra popolazione".