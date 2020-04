Stefano Fresi a Conte: "Vi siete riscordato? Non ce se crede"

Roma, 29 apr. (askanews) - L'attore Stefano Fresi si unisce al coro dei tanti lavoratori dello spettacolo che reclamano un intervento urgente da parte del governo per un settore in forte crisi a causa dell'emergenza coronavirus e per cui ancora non sono stati previsti aiuti.

In un video sui social Fresi recitana una sorta di poesia in romanesco rivolgendo un appello al premier Giuseppe Conte:

"Sor Presidente mio che vi succede? Vi siete riscordato la menzione, eppure siamo qui nella Nazione, neanche una parola non ce se crede.... Stiamo rinchiusi nell abitazione a fà scenette a chi ce le chiede, a dar conforto, a faje batte il piede, cantando con un po' di recitazione; perciò una cosa qua bisogna dilla: pensa un po' se in questa quarantena l arte non puoi vedella né sentirla? Sai quanta noia e quanta pena?

Noi siamo artisti, gente che non strilla, ci basta che ci nominino appena".