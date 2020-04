Coronavirus, Brusaferro (Iss): casi in calo in tutte le regioni

Milano, 30 apr. (askanews) - "La curva continua a decrescere sia come casi che per numero di sintomatici. Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro alla conferenza stampa sull'andamento epidemiologico dell'epidemiada coronavirus, specificando che i dati positivi "sono la conseguenza delle misure messe in atto".

"Il numero delle regioni dove i casi sono limitati sta aumentando progressivamente - ha spiegato - il valore RT (l'indice che misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva, ndr) in tutte le regioni è sotto 1".