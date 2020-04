I film della nostra vita, un gioco per scegliere i più amati

Torino, 30 apr. (askanews) - Il grande gioco de I film della nostra vita entra nel vivo. Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick (1999) contro Via col Vento di Victor Fleming (1939), Il Silenzio degli Innocenti di Jonathan Demme (1991) opposto a Taxi Driver di Martin Scorsese (1976). Iniziano i tornei a eliminazione diretta per stabilire i titoli vincitori nelle 14 categorie e per primi si affrontano tra loro i Film drammatici internazionali del 900 con le votazioni a partire dal 1 maggio, poi quelli Drammatici italiani del 900, i Film drammatici italiani dal 2000 al 2020 e Le serie tv dal 2000 al 2020. In queste tre categorie la competizione inizia il 3 maggio. A seguire, partiranno le altre 11 categorie.

Entra quindi nella fase più calda la grande iniziativa lanciata dal mensile Ciak e dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, insieme a Film Commission Torino Piemonte, nell ambito delle celebrazioni di Torino Città del Cinema 2020 e con la Media Partnership di Rai Movie e RaiPlay volta a decretare non i migliori film di sempre ma quelli più amati dal grande pubblico. Un torneo che nel complesso coinvolge oltre 500 titoli, scelti al termine di un lungo processo di selezione al quale hanno dato il loro contributo anche gli appassionati, in centinaia di messaggi e post. Un modo per vivere le nostre passioni anche in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando.

La caratteristica chiave de I Film della nostra vita è di far "sfidare" tra loro a eliminazione diretta i film selezionati, in una sorta di Grande slam delle nostre passioni.

I tornei al via per primi riguardano le quattro categorie in cui a sfidarsi, dai 32mi di finale, saranno ben 64 film. Le altre 11 partiranno dai 16mi di finale, con 32 titoli in lizza in ciascuna categoria.

Seguiranno, per ogni turno, gli ottavi di finale, poi i quarti, la semifinale, fino alle finali che decreteranno un solo vincitore per categoria, ovvero il titolo che avrà maggiormente coinvolto, emozionato, la maggior parte di noi.

Queste le 14 categorie in gara: Film drammatici internazionali del 900, Film drammatici italiani del 900, Film d animazione del 900, Commedie internazionali del 900, Commedie italiane del 900, Film d animazione dal 2000 al 2020, Film drammatici internazionali dal 2000 al 2020, Film drammatici italiani dal 2000 al 2020, Film di fantascienza, Film commedia internazionali dal 2000 al 2020, Film commedia italiani dal 2000 al 2020, Serie tv dal 2000 al 2020, Grandi film muti e la categoria speciale dei Film ambientati a Torino e in Piemonte.

L elenco completo dei film in lizza nelle varie categorie è pubblicato sul numero di maggio di Ciak, in uscita il 30 aprile, che dedica anche una cover ai Film della nostra vita.