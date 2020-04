L'ultimo bollettino live di Borrelli: record di guariti (4.693)

Roma, 30 apr. (askanews) - Quella del 30 aprile è l'ultima conferenza live del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, che leggendo i dati del bollettino odierno ha riferito:

"Per quanto riguarda il bilancio di oggi, registriamo il numero più alto di guariti mai verificatosi dall'inizio della gestione dell'emergenza: sono 4.693 in più rispetto a ieri, per un totale di 75.945. I casi totali ad oggi sono 105.463, con un incremento di 1.872 rispetto a ieri. Calano anche le persone attualmente positive al Covid-19, il totale è pari a 101.551, con una diminuzione di 3.106 rispetto a ieri, di questi 1.694 sono in terapia intensiva, 101 in meno rispetto a ieri e 18.149 sono ricoverati con sintomi, 1.061 in meno rispetto a ieri, la maggior parte delle persone affette è in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi e sono 81.708, pari all'80% del totale. Per quanto riguarda le vittime oggi registriamo purtroppo 285 nuovi deceduti".

"Ci avviamo verso una nuova fase dell'evoluzione dell'emergenza e quindi abbiamo deciso di interrompere qui la nostra conferenza stampa che era diventata bisettimanale", ha annunciato.