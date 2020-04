Lo street artist brasiliano unisce le 5 religioni in un murales

San Paolo (Brasile), 30 apr. (askanews) - Eduardo Kobra, un artista brasiliano famoso in tutto il mondo per i suoi murales colorati, ha ripensato la sua arte ai tempi del lockdown e nella sua San Paolo ha dipinto un murale in cui riunisce le cinque maggiori religioni del mondo, rappresentante ciascuna da un bambino che prega. Un appello all'unità e alla solidarietà.

"L'idea è di mostrare che siamo tutti interconnessi, interdipendenti, così ho scelto di unire tutte le cinque principali religioni attraverso dei bambini, in preghiera, che chiedono a Dio di illuminare scienziati, dottori, chiunque" ha spiegato. "Ho anche fatto una serie di copie firmate e numerate di questo lavoro originale, con l'obiettivo di donare il 100% del ricavato. Ho invitato le persone a donare", ha aggiunto.