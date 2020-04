Salvini a Conte: basta chiacchiere, saremo in Aula fino ai fatti

Roma, 30 apr. (askanews) - Per il leader della Lega Matteo Salvini, è importante continua a occupare le aule parlamentari fin quando il governo non daràà quelle che definisce "risposte concrete" agli italiani in merito all'emergenza Coronavirus.

"Dormire in quest'Aula, lo faremo fino a che in quest'Aula non si daranno risposte concrete agli italiani: basta chiacchiere, basta parole. La prossima volta, presidente Conte, non ci porti promesse ma fatti realizzati". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, intervenendo in Senato dopo l'informativa di Conte.

Mi sembra che viviate su Marte: faremo, faremo, faremo. La prossima volta, presidente, venga a dire: abbiamo fatto, abbiamo fatto, abbiamo fatto. È questa la differenza".

"Dalle scelte in quest'Aula dipenderà il futuro dei nostri figli. Qualcuno vede per l'Italia un futuro da colonia cinese, qualcuno da colonia tedesca, io, la Lega e il centrodestra vediamo per l'Italia un futuro orgogliosamente italiano", ha concluso.