Test vaccino anti-Covid sulle scimmie dà buoni risultati in Cina

pechino, 30 apr. (askanews) - nelle immagini il vaccino sperimentale contro il covid-19 creato da sinovac biotech, uno dei quattro laboratori autorizzati a condurre i test clinici in cina. sulle boccette bianche e arancioni la scritta coronavac.

sinovach, che nel 2009 ha battuto la concorrenza mettendo sul mercato il primo vaccino contro l'influenza suina h1n1, sostiene di avere fatto grandi progressi nella ricerca e ottenuto risultati "promettenti" sulle scimmie. mentre sono iniziati i primi test sugli esseri umani (144 volontari avrebbero ricevuto le prime dosi a metà aprile nel jiangsu, nell'est), la società biofarmaceutica che ha sede a pechino si è detta pronta a fabbricare 100 milioni di dosi all'anno per combattere il virus.

anche se il trattamento è ancora lontano dall'omologazione, l'azienda deve mostrare infatti di essere capace di produrre il vaccino su larga scala e sottoporre i lotti ai controlli delle autorità.

meng weining, direttore degli affari internazionali di sinovac: "lavoriamo giorno e notte: per il processo di sviluppo del covid-19, abbiamo tre gruppi di lavoro per equipe, per 24 ore, ciò significa che non stiamo sprecando un minuto per lo sviluppo. Perché la fase 3 è uno studio su grande scala. se non è comparsa alcuna malattia nella popolazione, ciò significa che non puoi portare a termine la fase 3. per completare il quadro d'insieme, in questo momento, stiamo discutendo con alcuni partner fuori dalla cina per trovare delle possibilità di condurre questa fase 3 fuori dalla cina. Attualmente stiamo costruendo delle nuove sedi nella provincia di changping. a pechino il nostro obiettivo di capacità produttiva è di 100 milioni di dosi l'anno".

Secondo il direttore, in tutto il mondo il vaccino virale si è sviluppato così facilmente che è entrato molto presto nella fase dello studio clinico, ma altre equipe lavorano ancora con un altro approccio, "vedremo". e si è detto "molto fiducioso per quanto riguarda questo vaccino virale inattivato".