Ultimatum Renzi a Conte: se sceglie populismo, noi non ci saremo

Roma, 30 apr. (askanews) - Il governo è "a un bivio", Giuseppe Conte deve decidere se "seguire la strada del populismo" o della "politica" e nel primo caso Italia viva non ci starà. Matteo Renzi parla in Senato e lancia il suo ultimatum al presidente del Consiglio, un "ultimo appello".

"Siamo a un bivio, si può stare a inseguire le dirette Facebook che fanno crescere i follower, o si può cercare di dare un occhio in più ai dati Istat e uno in meno ai sondaggi". Dunque, continua l'ex premier, "tocca a lei decidere. Se ci vorrà al suo fianco ci saremo, a condizione di fare le cose che servono agli italiani". Al contrario, "se dobbiamo essere su un crinale populista che dice alla gente quello che alla gente piace sentire, non saremo al suo fianco. Martinazzoli disse: fate come volete, la politica è altrove, vi aspetteremo là. Se sceglierà la strada del populismo, non avrà al suo fianco Italia viva. Se sceglierà la strada della politica, l'aspetteremo là".