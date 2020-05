Conte, Merkel e Macron con Ue per cooperazione globale su vaccino

Milano, 2 mag. (askanews) - Il mondo contro il coronavirus. In Europa ha ucciso 140.000 persone ma ora esiste un piano di cooperazione globale per la ricerca di un vaccino. Italia, Francia, Germania e Norvegia con Commissione e Consiglio europei lanciano World against Covid-19.

L'idea è descritta in una lettera su La Stampa. Il testo è firmato dal premier Giuseppe Conte, dal presidente francese Emmanuel Macron, dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, dalla premier norvegese Erna Solberg e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

L'iniziativa culminerà lunedì 4 maggio in una conferenza di donatori con cui si punta a mettere insieme almeno 7,5 miliardi di euro. La soglia delle persone guarite a livello mondiale ha superato il milione; i morti accertati sono oltre 235mila.