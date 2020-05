Corea del Sud, spiagge prese d'assalto per due festività

Roma, 4 mag. (askanews) -

Picnic in spiaggia, bagni, giochi sulla sabbia, gruppi di amici e famiglie numerose. Vicino a Seoul spiagge prese d'assalto in concomitanza con due festività molto sentite in Corea del Sud, il compleanno di Buddha e la festa dei bambini.

Il coronavirus sembra un lontano ricordo e in molti hanno elogiato Seul per la gestione dell'emergenza, anche se diverse persone ammettono di non sentirsi tranquille a festeggiare come se nulla fosse e di voler mantenere tutte le cautele e le precauzioni necessarie.