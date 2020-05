Dai Kids' Choice Awards 2020 messaggio di speranza ai più giovani

Milano, 4 mag. (askanews) - Un messaggio di speranza e di festa dai "Kids Choice Awards 2020: Celebrate Together". Il popolare show che premia le scelte dei più giovani con uno spettacolo pieno di celebrities, sorprese e slime, quest'anno diventa virtuale. A presentarlo Victoria Justice, amata dal pubblico di Nickelodeon per il suo ruolo come protagonista nella serie tv Victorious.

L'evento è andato in onda ieri in America, in Italia si potrà vedere Venerdì 22 maggio, alle 11:30 e alle 20:00, solo su Nickelodeon, Sky 605 e scoprire così anche i vincitori italiani delle tre categorie dedicate: Cantante Italiano Preferito (Alberto Urso, Anastasio, Fred De Palma, Mahmood, Random), Internet Star Italiana (Alice De Bortoli, Maria Sole Pollio, Sespo, Sofia Dalle Rive, Valeria Vedovatti), Nuova Star Italiana (Cecilia Cantarano, Giulia Savulescu, Maddalena Sarti, Nicolò Robbiano, Rebecca Gradoni).

Tra le star hanno virtualmente partecipato ai "Kids' Choice Awards 2020: Celebrate Together": Dwayne Johnson, Ariana Grande, Kristen Bell, Josh Gad, Camila Cabello, Millie Bobby Brown, Ellen DeGeneres, BTS, Shawn Mendes, Lil Nas X, Dove Cameron, Tom Holland, David Dobrik, Tom Kenny, Bill Fagerbakke, SSSniperWolf e molti altri.

Il cast di The Avengers: Endgame (Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo e Jeremy Renner), vincitore della categoria "Film preferito" ha inviato un messaggio positivo di essere in salute, rimanere uniti affinché possiamo essere più forti. Inoltre è stata svelata un'anteprima della nuova serie live-action di Nickelodeon The Astronauts, prodotto da Imagine Entertainment. Le telecamere dei KCA si sono intrufolati a casa di JoJo Siwa, la neo vincitrice della categoria "Cantante social preferito". Altra performance in scaletta sarà quella di Asher Angel che canterà il suo singolo in testa alla classifica "All Day", e daremo poi uno sguardo esclusivo a Nick's Slime in Space voyage.