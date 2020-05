India, si allentano restrizioni. Ma solo nelle poche zone verdi

Milano, 4 mag. (askanews) - Dopo quaranta giorni di lockdown, l'India inizia una timida fase di riapertura. Da oggi sono state tolte alcune restrizioni nelle aree meno colpite da Covid-19.

Nelle zone rosse è stato invece prorogato di due settimane il lockdown dopo il record

di casi di contagio del coronavirus nel Paese: il 2 maggio sono stati registrati 2.293 nuovi casi. E ad oggi sono 42.533 i contagiati e 1.373 i decessi.

"Dopo quaranta giorni abbiamo riaperto. Prima del lockdown non ci eravamo mai fermati un giorno. Adesso non c'è nessuno. Andremo per strada a dire che abbiamo riaperto", racconta il gestore di una lavanderia di Dehli.

"Ora va meglio, l'aria è più pulita, e anche le strade. Quindi è tutto migliore ma al tempo stesso è ancora molto complicato con le distanze da rispettare", spiega uno studente

"Non ho lavorato per 40 giorni e i miei datori di lavoro non vogliono pagarmi. E' tutto difficile, anche vivere in tanti in un piccolo appartamento non è il massimo per rispettare le distanze", spiega una donna.

La quarantena riguarderà ancora un miliardo e 300mila indiani. Ma nelle "zone verdi" hanno ripreso tutte le attività salvo quelle vietate a livello nazionale. Ma resta per tutti la regola del distanziamento sociale.