Coronavirus, a Vilnius inaugurata la "Mask Fashion Week"

Roma, 5 mag. (askanews) - A Vilnius, in Lituania, è stata inaugurata la "Mask Fashion Week", una mostra fotografica "per strada" che tutti possono ammirare passeggiando, andando in bicicletta o fermandosi con l'auto a un semaforo.

Scatti artistici di persone che indossano mascherine, dalle più originali e bizzarri a quelle normali ma con un tocco personale. L'artista che l'ha ideata, voleva mostrare come questo dispositivo di sicurezza individuale sia diventato un capo di moda da indossare tutti giorni come un "accessorio" nella nuova vita di convivenza con il coronavirus. "Lo scopo era far vedere come la gente ha mantenuto la propria creatività in quarantena - ha spiegato Julija Janus, designer e artista - come si può vedere le varie mascherine mettono bene in risalto le diverse personalità e modi di esprimersi della gente".