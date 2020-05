Ecco come hanno riaperto gli stabilimenti Ferrari a Maranello

Roma, 5 mag. (askanews) - Nelle immagini il giorno di riavvio degli stabilmenti Ferrari a Maranello. Dopo la chiusura più lunga della sua storia a causa della pandemia del Covid-19, a partire dal 4 maggio la produzione aumenterà gradualmente - hanno fatto sapere i vertici in un comunicato - per riprendere a pieno regime venerdì 8 maggio, in linea con le normative governative.

La società ha preparato al meglio questo momento introducendo il programma "Back on Track", che riflette il suo impegno nel dare priorità alle sue persone, attraverso nuove pratiche a tutela della salute e del benessere di tutti i dipendenti, hanno sottolineato. Oltre a introdurre nuove regole per la condivisione delle aree comuni e la riorganizzazione dei suoi ambienti, durante le ultime settimane ai lavoratori sono stati offerti test sierologici su base volontaria, hanno rivelato. Ferrari ha annunciato di avere anteposto all'avvio della produzione anche delle sessioni di formazione per i lavoratori sulla sicurezza, organizzate la scorsa settimana.