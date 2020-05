IL CORONAVIRUS NEL MONDO - 5 MAGGIO

Roma, 5 mag. (askanews) - Alcune immagini dell'emergenza coronavirus in tutto il mondo, il 5 maggio

ISLANDA

Scuole e università riaprono gradualmente in Islanda

L'isola conta pochissimi contagi e solo 10 decessi

Graduale ritorno alla normalità in Islanda. Nell isola dell Atlantico settentrionale che conta 364mila abitanti riaprono le scuole secondarie e le università, mentre il Paese ha iniziato ad allentare le misure messe in atto sette settimane fa per frenare la diffusione del coronavirus. L'isola registra contagi molto contenuti (1.799), appena 10 decessi e i nuovi contagi restano compresi tra zero e tre al giorno ormai dal 23 aprile.

AUSTRALIA

Il tennis di Ash Barty sull'eliporto dell'ospedale di Brisbane

Sfida con l'ex tennista australiano Pat Rafter e poi visita

La numero uno al mondo di tennis Ash Barty ha improvvisato una partita con l ex tennista australiano Pat Rafter sull'eliporto dell'ospedale di Brisbane, il Royal Brisbane and Women s Hospital, dove sono trattati la maggior parte dei casi di Covid-19 del Queensland. Le due star hanno poi fatto visita nei reparti per dimostrare il loro sostegno agli operatori sanitari in prima linea e dare coraggio a chi sta combattendo contro il virus.

NIGERIA

"Misteriosi" decessi di massa in Nigeria: sono i morti di Covid Da oltre un mese aumentate sepolture nel popoloso Stato di Kano

Un becchino al cimitero di Tarani parla del notevole aumento del numero di cadaveri che seppellisce quotidianamente nello Stato di Kano, secondo Stato più popoloso della Nigeria. Decessi di massa, che sarebbero causati soprattutto dal nuovo coronavirus, secondo le autorità. Arrivano una media di 25-30 cadaveri al giorno, un'insolita impennata di decessi che dura da oltre un mese.

HONG KONG

Come si divertono i pinguini di Hong Kong durante la pandemia

Lo staff si prende cura di loro tra giochi e addestramento

I pinguini dell'Ocean Park di Hong Kong se la spassano durante la pandemia di coronavirus: tra un tuffo e una nuotata, vengono nutriti dallo staff, che li intrattiene e li cura nonostante l assenza delle lunghe file di visitatori a cui sono abituati. La macchina che spara neve ricrea inoltre le condizioni dell Antartide. L Ocean Park è chiuso da più di due mesi, mentre Hong Kong ha introdotto misure restrittive per combattere il coronavirus. La città non registra contagi da due settimane.

FLORIDA, STATI UNITI

Riaprono le spiagge a Tampa Bay

Regola numero 1: mantenete 6 piedi di distanza

Riaprono le spiagge di Tampa Bay, sulla costa occidentale della Florida. Nelle immagini i residenti prendono il sole nella spiaggia di Clearwater, nella contea di Pinellas, mentre la Florida lentamente allenta le misure restrittive del lockdown. "Siamo aperti per giocare, fare sport, per tutto il sole che volete, tutto quello che dovete fare è stare a sei piedi di distanza (circa 1,82 metri) dagli altri gruppi", ha spiegato un dipendente dello stabilimento.