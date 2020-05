Calcio, la Merkel dà il via libera: la Bundesliga riparte

Berlino, 6 mag. (askanews) - La Bundesliga riparte. Lo ha annunciato Angela Merkel dopo l'incontro con i rappresentanti dei Laender. La la Cancelliera tedesca ha confermato così la ripresa dei campionati di calcio in Germania a opartire dalla massima serie: "La Bundesliga puòripartire nella seconda metà di maggio secondo le regole che sono state testate e approvate", ha dichiarato.

L'ok del Governo tedesco lascia così ai club la decisione sulla data precisa che sarà probabilmente il 22. In Germania, in attesa della ripartenza, intanto, proseguono i test a tappeto tra le squadre dei primi due campionati professionistici, dove nella prima tornata erano stati riscontrati 10 casi.

In mancanza del pubblico alcune squadre si sono organizzate per rendere meno vuoto lo stadio. Il Borussia Moenchengladbach ad esempio ha riempito la curva con le sagome dei tifosi. Un omaggio a chi non potrà assistere dal vivo ai match, ma anche un modo per far sentire meno soli i calciatori.