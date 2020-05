Covid-19, a New York per la prima volta di notte chiude la metro

Roma, 6 mag. (askanews) - New York è stata una delle città Usa più colpite dalla pandemia di coronavirus e per la prima volta nella storia della città che non dorme mai, si ferma anche la metropolitana. Tutta la rete chiude dall'una alle cinque del mattino per consentire la pulizia a fondo e la disinfezione quotidiana dei vagoni e di tutti gli ambienti.

E' la prima volta che accade in 115 anni ha affermato il governatore dello Stato Andrew Cuomo. La decisione era nell'aria da tempo essendo l'affollatissima metro uno dei luoghi ritenuti più pericolosi per la diffusione del contagio.