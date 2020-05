Covid, Gentiloni: in Grecia, Italia e Spagna recessione più forte

Bruxelles, 6 mag. (askanews) - Secondo la commissione europea i paesi dell'eurozona subiranno una recessione "storica" quest'anno (una media del 7,7%,) come effetto della pandemia di coronavirus. Italia, Grecia e Spagna saranno i paesi più colpiti, ha affermato Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia.

Si prevede che tutti gli Stati membri dell'Ue conoscano una grave recessione quest'anno. Le attività economiche in Grecia, Italia, Spagna e Croazia, e in misura minore in Francia, subiranno una maggiore contrazione".

"L'Italia è stata colpita per prima e nel modo più forte. L'economia dovrà contrarsi circa del 9,5%. Con le misure restrittive che ora si stanno gradualmente allentando, l'economia dovrebbe cominciare a riprendersi a partire dal secondo semestre del 2020".

La contrazione in Spagna sarà simile a quella italiana (9,5%), la Francia subirà una contrazione dell'8% circa, mentre la Germania ne subirà una più bassa, del meno 6,5% circa nel 2020, comunque la sua più grave recessione dal dopo guerra.