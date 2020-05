Zingaretti: se governo non ce la fa, difficile altra maggioranza

Milano, 7 mag. (askanews) - "Questo Governo deve governare in una ricerca continua di dialogo con le opposizioni. Se questo Governo non ce la, francamente fa vedo difficile che dentro questo Parlamento si possa riproporre una maggioranza diversa. Confermo quello che abbiamo sempre detto". Così il segretario del Pd a Sky TG24 sul destino del governo Conte.

"Il PD, proprio guardando alla condizione di vita delle imprese e delle famiglie, non si presterà mai al ritorno della politica del chiacchiericcio, degli sgambetti, della furbizia e dei giochi di palazzo - ha aggiunto, commentando poi il caso Bonafede - Anche sul tema della giustizia se parliamo di mafia dico alla politica che la priorità è capire come le mafie si combattono nelle carceri e come in un momento di crisi economica si contrasta l'inquinamento mafioso nell'economia legale. Questa è la vera priorità e su questo noi dovremmo insieme trovare delle soluzioni per permettere che in un momento di crisi economica non diventi ancora più forte l'economia mafiosa".