Con il lockdown anche le nozze indiane da favola sono virtuali

Roma, 8 mag. (askanews) - Dal trucco fai da te con un make up artist in videochat che guida passo passo la futura sposa, alla cantante che esegue i brani della festa da casa sua, alla lettura della formula di rito dal salotto. Anche nell'India dai matrimoni sfarzosi che possono durare giorni e giorni, com migliaia di invitati, ai tempi del coronavirus e del lockdown alcune coppie, soprattutto quelle che abitano in città diverse, hanno deciso di non rinviare il loro sì e di sposarsi virtualmente.

E allora parenti collegati, tutti eleganti davanti allo schermo, riti nuziali e balli sfrenati a distanza, fisicamente distanti ma uniti nella festa, nell'incertezza di quando potranno rivedersi davvero e brindare a tu per tu. Alcuni sposi sono ancora divisi, altri sono insieme ma lontani da amici e parenti.

Nozze strane, sicuramente, ma per qualcuno non così male, economiche senza dubbio.

"Ci sentiamo come celebrità - raccontano due sposini - non avremmo mai immaginato che il nostro matrimonio sarebbe stato grandioso anche fatto online ed è stato molto più divertente e molto meno stressante, è stata una bella sensazione". "Credo che tutti avessero bisogno di una specie di scusa per vestirsi bene e divertirsi in questo momento, è stato un ottimo motivo per farlo e anche se non ce lo aspettavamo, si è rivelato davvero molto divertente". "Penso sia un'opinione condivisa che per sei o sette mesi le cose rimarranno uguali - dice un altra sposina - e che non sarà possibile celebrare matrimoni con tanti invitati e non volevamo rimandare il nostro per sette o otto mesi. Per questo abbiamo pensato che in questo modo avremmo potuto far partecipare tutti i nostri amici, anche se online".