Coronavirus, fase 2: sartoria campana dona Dpi al dottor Ascierto

Napoli, 7 mag. (askanews) - Quaranta tute e 50 dispositivi di protezione individuali donati

all'ospedale Cotugno di Napoli dalla sartoria campana Fil a Fil.

Si tratta di materiale acquistato con le donazioni che l'azienda campana ha ricevuto dopo aver prodotto 1500 mascherine distribuite a cittadini, volontariato e forze dell ordine e

consegnato nelle mani dell'oncologo Paolo Ascierto, in prima linea nella battaglia contro il Covid-19.

"La prima regola è mettere in sicurezza tutti quanti - ha spiegato - i pazienti in primis ma anche gli operatori sanitari che potrebbero diventare un veicolo d'infezione importante, per

cui i presidi di protezione: mascherine e camici sono elementi fondamentali, soprattutto in questa fase 2 in cui ci sono più persone in giro, perché sono ripartite delle attività, è

importante questa opera di contenimento anche attraverso la protezione per evitare che si diffonda l'infezione".

L'azienda Fil a Fil fa capo a Gianluca Beneduce e Gina Vaia che si sono detti onorati e orgogliosi di aver temporaneamente convertito la produzione della loro azienda per realizzare queste mascherine e dare un contributo alla collettività e soprattutto a

chi quotidianamente combatte nei reparti degli ospedali contro il Coronavirus.