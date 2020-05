Milano, i Navigli tornano quasi deserti dopo le polemiche

Milano, 8 mag. (askanews) - Dopo il clamore mediatico e l'ultimatum del sindaco Sala, i Navigli a Milano, nel tardo pomeriggio dell'8 maggio, tornano a essere quasi deserti, e i maggiori assembramenti che si registrano sono quelli dei giornalisti e delle troupe televisive. Lungo le ripe dei canali pochi passanti e auto della polizia municipale, in un'atmosfera non diversa da quella degli ultimi due mesi di lockdown. Qualche presenza in più in Darsena, dove peraltro gli spazi sono più ampi, ma la sensazione complessiva è che l'appello di Sala sia stato recepito e che forse sull'aperitivo affollato si sia giocato anche un po' di sensazionalismo. In ogni caso nel celebre quartiere della movida milanese la situazione pare tornata entro parametri di ragionevolezza, consoni al periodo ancora emergenziale che la metropoli lombarda sta vivendo, in una Regione che continua ad aggiornare in modo significativo il bilancio dei morti da Covid ogni 24 ore e ancora non ha

programmato un tracciamento di massa del contagio.