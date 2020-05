Come hanno riaperto le scuole in Olanda e in Svizzera

Roma, 11 mag. (askanews) - Riaprono le scuole in Olanda e in Svizzera. Dopo diverse settimane di semi-lockdown, le lezioni sono riprese in una scuola del cantone di Ginevra, come ci spiega il direttore del Foron College di Thonex, Maxime Brunant:

"Per me, la cosa più importante, è che i nostri alunni possano tornare serenamente a scuola grazie al rispetto delle misure che abbiamo realizzato, misure che sono state raccomandate, ma anche localmente per vedere che tutto sia stato fatto, per rassicurare le famiglie e una volta che questa tappa sarà stata raggiunta, gli aspetti pedagogici potranno tornare a essere centrali.

"Disegnare i percorsi, creare gli spazi nelle classi, creare i percorsi e gli spazi nelle aule dei professori, separare le fotocopiatrici, separare i computer, separare gli spazi di lavoro nelle stanze dell'amministrazione, tutti compiti che sono stati fatti la settimana scorsa".

La nazione alpina, che ha registrato più di 1.500 decessi e oltre 30.000 infezioni, ha progressivamente iniziato ad allentare le misure restrittive e oggi riaprianno anche ristoranti e negozi.

In Olanda invece i bambini della scuola primaria sono tornati a scuola all'Aja e parzialmente nel resto del paese, dove da oggi riaprono anche parrucchieri, librerie, negozi e fisioterapisti.

"I bambini non vedevano l'ora di tornare a scuola - racconta Manon, mamma di tre bambini, davanti alla primaria Willemspark - hanno fatto i salti di gioia quando hanno rivisto i loro amici, erano molto felici".

"Per fortuna ai bambini è permesso stare vicino, senza la regola del metro e mezzo di distanza. Loro sono molto contenti, possono toccarsi e giocare senza dovere pensare a questo".