Luciano Ligabue festeggia 30 anni esatti dall'uscita di "Ligabue"

Milano, 11 mag. (askanews) - Barba lunga e look decisamente indedito per Luciano Ligabue che ha deciso di festeggiare i 30 anni esatti dall'uscita del suo disco omonimo "Ligabue" con un video sui social. "Ligabue" è l'album che ha segnato l'inizio di una straordinaria carriera, per questo il popolarissimo rocker ha voluto ringraziare i fan invitandoli a festeggiare con lui e a spegnere simbolicamente 30 candeline.