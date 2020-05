Nati 4 piccoli di cicogna nera, accuditi nel nido da mamma e papà

Roma, 11 mag. (askanews) - Stanno bene, coccolati nel loro nido da mamma e papà che si prendono amorevolmente cura di loro i quattro piccoli di cicogna nera nati al Parco Natura Viva di Bussolengo.

Il più grande raggiunge quasi i 250 grammi ma due settimane fa, alla nascita, superavano di poco il mezzo etto di peso. Tutti i cicognini sono risultati in salute all'ultimo controllo veterinario e questo fa ben sperare per le prossime settimane.

Dalle telecamere puntate su di loro 24 ore su 24 si vedono i loro genitori, unica coppia d'Italia di cicogne nere, che si danno il cambio con i piccoli.

"Sono stati molto bravi fin da subito - ha spiegato Camillo Sandri, veterinario e direttore tecnico del Parco Natura Viva - e di cinque uova deposte, ne hanno portate fino a questo punto ben quattro. A turno offrono da mangiare pesce e carne varia che rigurgitano nel nido, rendendo il pasto prezioso perché ricco di enzimi digestivi".

Due dei quattro fratelli appaiono un po' più grandi, ma le uova non si schiudono contemporaneamente e i piccoli sono nati nell'arco di 72 ore. "Rimarranno nel nido costruito con legnetti, piccole ramaglie e foglie ancora un paio di mesi - ha spiegato Sandri Sandri - ma per diventare completamente indipendenti dai genitori ci vorrà qualche settimana in più".

Per le cicogne nere l'allevamento della prole è una bella prova di condivisione familiare: generalmente entrambi i genitori si dividono la costruzione del nido anche se è il maschio a sceglierne posizione e materiali da utilizzare. Tocca poi alla femmina assemblarlo con quanto procuratole.

La cicogna nera è inserita nella Lista Rossa delle specie a rischio estinzione dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura ed è soggetta ad una minaccia crescente per moltissime specie di uccelli, migratrici in particolar modo: l'impatto contro le linee elettriche.