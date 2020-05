"Roma World", nuovo parco tematico per tornare indietro nel tempo

Roma, 11 mag. (askanews) - Cinecittà World non si ferma; arriva un nuovo parco a tema, "Roma World", che promette di riportare gli ospiti indietro nel tempo, regalando la possibilità di vivere una giornata, immersi nella natura, come 2000 anni fa, in un vero villaggio accampamento delle legioni romane. È il primo nuovo progetto turistico che aprirà in Italia al termine dell'emergenza sanitaria, alle porte di Roma (sul sito la data prevista è il 13 giugno 2020).

Nel parco ci sarà la possibilità di vestirsi, mangiare e dormire come gli antichi romani, di diventare gladiatore per un giorno, fare shopping tra le bancarelle dell'antico mercato, stabilire un rapporto speciale con gli animali della fattoria, ammirare il volo dell'aquila e di altri rapaci, correre sulle bighe di "Ben Hur", immergersi nella natura.

"Roma World" si estende per 5 ettari di campagna romana; il grande portale dell'accampamento (il castrum) attende i visitatori all'ingresso. Superata la guardiola ci si addentra nel bosco, tra due file di alberi fino al villaggio. Al centro l'Arena dei Gladiatori, un ring dove assistere alle sfide o imparare le tecniche di combattimento maneggiando una spada (gladio) guidati da istruttori professionisti. Ci sono poi la Taberna, il ristorante del parco, dove provare l esperienza di mangiare come gli antichi romani, tra carni, bevande e piatti d epoca, e l'Accampamento, dove gli amanti dell outdoor possono dormire la notte, come in un campeggio di duemila anni fa. Anche lo shopping torna indietro nel tempo, con il mercato a tema, dove scoprire oggetti e tecniche di una volta.

Inoltre, nella fattoria didattica ci sono capre, pecore e mucche nane, simpatici maialini, oche, tacchini, papere, galline, galli, conigli, asinelli e pony, a disposizione per portare i bambini in giro per il villaggio. Laboratori didattici e sessioni di feeding insegneranno come nutrire gli animali e prendersi cura di loro. E nell arena dei rapaci sarà possibile ammirare e interagire con alcuni dei più spettacolari esemplari: aquile, falchi, gufi e barbagianni. Per gli ospiti sarà possibile provare l esperienza del wild walk, ovvero portare gli animali a pugno nel bosco, facendoli volare insieme ai falconieri di Roma World.

Protagoonisti del parco saranno i bambini con tante attività pensate per loro e per gli amanti della natura ci sarà la possibilità di visitare scorci suggestivi accompagnati da un biologo (Tour Botanico). Gli appassionati di cinema, poi, potranno visitare il mitico set di Ben Hur.

Diverse le tipologie di biglietto, anche "tutto compreso" e per chi vuole vivere l esperienza fino in fondo, Roma World offre la possibilità di dormire in tenda nell accampamento.