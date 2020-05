Covid, Arcuri attacca: Regioni hanno 55 milioni di mascherine

Roma, 12 mag. (askanews) - Stop speculazioni, il prezzo delle mascherine resta 0,50 centesimi, che diventa 0,61 Iva inclusa. Lo ha confermato il commissario all'emergenza sanitaria Domenico Arcuri.

"Il prezzo delle mascherine chirurgiche è a 0,50 centesimi più Iva e cioè 0,61 centesimi. E' e resterà quello, se ne dovranno fare una ragione speculatori e categorie simili. La speculazione non c'è più e non tornerà".

"I cittadini che vanno in un supermercato comprato la mascherina al prezzo giusto, nè basso nè alto. Un prezzo che garantisce un accettabile margine a chi la produce e a chi la distribuisce ma che annienta la speculazione e attiva la doppia morale, purtroppo. Non sarà la prima nè l'ultima volta e andiamo avanti".

Poi la risposta alle polemiche sulla carenza di mascherine: "Abbiamo distribuito nell'ultima settimana 36,2 milioni di mascherine alle Regioni, il 40% in più rispetto alla settimana precedente. Dall'inizio dell'emergenza ne abbiamo distribuite 208,8 milioni. Sono una quantità sufficiente. Le Regioni hanno 55 milioni nei loro magazzini".

L'obiettivo è sempre la tutela dei cittadini, assicura Arcuri: "Noi abbiamo sempre lavorato nell'esclusivo interesse dei cittadini. Per questo io, la Protezione civile e tutti lavoriamo per da inizio emergenza. Qualche volta faccio errori per i quali mi aspetto critiche e reprimende ma solo dai cittadini ai quali voglio dire: da due mesi lavoriamo solo ed esclusivamente nel loro interesse e per garantire la loro salute. Ci metto la faccia e sono, quindi, benvenute le loro critiche e riflessioni ma solo le loro".