Coronavirus, Fase 2: sanificazione extra a Bergamo-Orio al Serio

Bergamo, 13 mag. (askanews) - Sanificazione straordinaria all'aeroporto di Milano-Bergamo Orio al Serio in vista della prossima riapertura al traffico passeggeri. L'aeroporto bergamasco è rimasto aperto e operativo nella Fase 1 dell emergenza Covid-19 per i voli di Stato, sanitari, umanitari e di posizionamento tecnico e ora si appresta ad accogliere nuovamente i passeggeri delle compagnie aeree che operano sullo scalo, a partire da Ryanair.

Emilio Bellingardi, direttore generale della società di gestione SACBO.

"In questi mesi abbiamo sempre continuato a mantenere alto il livello di pulizia del nostro scalo - ha detto - abbiamo iniziato un'operazione di sanificazione profonda, in modo da farci trovare pronti quando riapriremo e ricomincerete a frequentare il nostro aeroporto in un ambiente pulito, sicuro, dove poter entrare tranquillamente e riprendere a volare tranquillamente e felici".

Oltre alla sanificazione degli ambienti con perossido di idrogeno, sono stati predisposti percorsi che separano i flussi di passeggeri in partenza e in arrivo e dispositivi di controllo

e protezione tra cui gli indicatori per il rispetto del distanziamento sociale.