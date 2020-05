Germania riapre confini dal 15 giugno, ma non per Italia e Spagna

Roma, 13 mag. (askanews) - La Germania ha adottato misure per allentare gradualmente i controlli alle frontiere, a partire dal 16 maggio. L'obiettivo è aprire tutte le frontiere dal 15 giugno, anche se non per i cittadini che provengono da paesi con alti numeri di contagi come l'Italia e la Spagna.

Lo ha detto il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, in una conferenza: "La decisione di estendere i controlli fino a metà giugno si combina con il chiaro obiettivo della libera circolazione in Europa; questo significa anche che le infezioni rimangono basse come lo sono state negli ultimi giorni, prima avevamo migliaia di nuovi contagi al giorno, ora sono centinaia".

Rispondendo a una domanda, i ministro ha sottolineato che "Francia, Austria e Svizzera ritengono che sia ancora troppo presto per aprire le frontiere con Italia e Spagna, perchè sono paesi molto colpiti dal coronavirus".