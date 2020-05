In "Skam 4" c'è Sama, italiana e musulmana: oltre i pregiudizi

Roma, 13 mag. (askanews) - C'è Sama, una ragazza italiana, musulmana praticante per scelta, con genitori di origine straniera, con la sua vita, le sue amiche, i suoi dubbi e le sue scelte, al centro del racconto di "Skam 4", quarta stagione della serie per ragazzi disponibile dal 15 maggio su Timvision e Netflix. Diretta e sceneggiata da Ludovico Bessegato, con l aiuto della scrittrice Sumaya Abdel Qader, "Skam 4" ha per protagonisti Beatrice Bruschi e Mehdi Meskar.

Il tema della nuova serie è di grande attualità e gli autori, attraverso la storia di una delle tante ragazze di seconda generazione che si trovano a dover mediare tra il proprio credo religioso e la realtà che le circonda, puntano a sfatare tanti luoghi comuni sull islam.

Dopo il grande successo delle stagioni precedenti l attesa tra i ragazzi è altissima, e a giudicare dai social sembra che i giovani abbiano molti meno pregiudizi rispetto agli adulti e non vedano l ora di scoprire la vera vita di Sana, una ragazza che non è vittima di condizionamenti e rivendica le proprie scelte. Durante le 10 puntate dovrà soprattutto trovare un compromesso tra i suoi valori religiosi e i suoi sentimenti per Malik, un amico del fratello con cui ha una profonda intesa.