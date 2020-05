Turismo, Vestager: non sarà un'estate normale, da Ue linee guida

Roma, 13 mag. (askanews) - La vita sarà dura quest'estate per chi è abituato alla movida, ai party e ai luoghi affollati. Lo ha detto chiaramente la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, nella conferenza stampa di presentazione del pacchetto di provvedimenti approvato dall'esecutvo comunitario sul turismo. Ribadendo però che, anche se la pandemia di Covid-19 non è superata e bisognerà comportarsi di conseguenza, serve coordinamento perché il turismo è una parte vitale dell'economia europea, da cui dipendono milioni di posti di lavoro.

"La sicurezza deve essere la nostra guida e questo significa fare passi graduali e attenti, per aiutare i viaggi a ripartire in linea con ciò che ci dice la scienza".

La responsabilità è di tutti, ha aggiunto, governi, imprese, lavoratori e viaggiatori. "Naturalmente questa non sarà un'estate normale. Per nessuno di noi. Ma se lavoreremo tutti insieme e faremo tutti la nostra parte, seguendo le indicazioni della Commissione, allora non dovremo affrontare un'estate chiusi in casa e non sarà un'estate completamente persa per l'industria turistica europea".

La Commissione europea ha infatti pubblicato un "pacchetto turismo e trasporti" con una serie di orientamenti e raccomandazioni per aiutare gli Stati membri che stanno rimuovendo gradualmente le restrizioni di viaggio e consentendo alle imprese turistiche di riaprire. Misure che puntano a coordinare gli sforzi perché i viaggiatori e turisti si sentano sicuri, non a sostituire le misure nazionali.

Ad esempio, se una revoca generalizzata non è giustificata dalla situazione sanitaria, la Commissione propone un approccio graduale e coordinato che inizia con l'eliminazione delle restrizioni tra aree o Stati membri che hanno situazioni epidemiologiche sufficientemente simili. Un approccio flessibile, però, con la possibilità di reintrodurre alcune misure se la situazione lo dovesse richiedere.