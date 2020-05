Bolsonaro: misure assurde, Brasile diventerà povero come l'Africa

Brasilia, 14 mag. (askanews) - Per il presidente del Brasile le misure dei governatori locali che impongono di chiudere tutto per il coronavirus sono "assurde". L'economia brasiliana sarà distrutta e il Brasile diventerà povero "come i paesi dell'Africa sub-sahariana", ha detto Jair Bolsonaro parlando con i giornalisti a Brasilia.

"Il Brasile sta crollando e dopo essere crollato, non è come alcuni dicono 'l'economia recupera', non recupera! Vedremo un paese miserabile, come i paesi dell'Africa Sub-sahariana".

"La gente muore? Oh sì, scusate, scusate. Ma ci saranno più persone che moriranno, molte di più, se l'economia sarà distrutta da queste misure (dei governatori)", ha aggiunto.

"L'appello che faccio ai governatori è: rivedete questa politica. Sono pronto a discutere. Vogliamo preservare la vita? Preserviamola. Ma se continuiamo così, perderemo centinaia di altre vite a causa di queste misure assurde che chiudono tutto", ha attaccato ancora.