Incendio in azienda chimica a Porto Marghera: "Finestre chiuse"

Milano, 15 mag. (askanews) - Queste immagini dei Vigili del Fuoco dall'alto mostrano le proporzioni drammatiche dell'incendio scoppiato in una azienda chimica a Porto Marghera, in provincia di Venezia, nella zona industriale di Malcontenta. Sul posto sono intervenute diverse squadre da tutto il Veneto, con rinforzi arrivati da Vicenza, Treviso, Padova e Rovigo.

La colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza e ha fatto scattare il piano di emergenza per la possibile dispersione nell'ambiente di sostanze chimiche.

Il Comune ha intimato a tutti i residenti di rimanere in casa e chiudere le finestre, in via precauzionale, anche nei comuni limitrofi.