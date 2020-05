Le trattative per Brexit non stanno andando bene, Barnier: deluso

Milano, 15 mag. (askanews) - Le trattative fra Unione europea e Regno Unito per la Brexit non stanno andando bene. Il negoziatore capo per l'Europa Michel Barnier ha detto che l'ultimo giro di colloqui è stato deludente e non ci sono stati progressi significativi. Qualche apertura ma "modesta" e nessun vero passo avanti sui temi più difficili.

"Voglio essere chiaro, siamo stati delusi dalla mancanza di ambizioni del Regno Unito anche in settori che non sono al centro dei negoziati ma sono importanti e simbolici. Ad esempio la lotta contro il riciclaggio di denaro, i rispettivi ruoli di Parlamento Ue e britannico, della società civile, della attuazione delle relazioni future", ha detto, sottolineando che il governo britannico sembra non aver ben capito quali sono le conseguenze dell'uscita dal mercato unico e dall'unione doganale.