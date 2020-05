Milano, assessore Del Corno presenta Piano Cultura da 2 milioni

Milano, 15 mag. (askanews) - È stato approvato oggi dalla Giunta comunale di Milano il "Piano Cultura", che definisce le linee guida per l'assegnazione di contributi a sostegno degli operatori che offrono servizi culturali nella città. Il budget di 2 milioni di euro, che proviene del Fondo di Mutuo Soccorso per l'emergenza sanitaria del Comune di Milano, è stato destinato al comparto Cultura. La delibera di approvazione prevede che la quota destinata alla cultura possa essere incrementata da eventuali ulteriori donazioni. Lo ha presentato, in un video su Facebook, l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno.

Gli obiettivi strategici e operativi contenuti nel "Piano Cultura" hanno la finalità di raggiungere chi opera nel campo della produzione, della divulgazione e della diffusione culturale, e si articolano attraverso diverse linee di azione:

Le case della cultura: contributo alle spese di mantenimento durante l'emergenza delle sedi destinate ad attività e servizi culturali che esprimano funzione pubblica (teatri, cinema, musei e spazi espositivi, librerie, associazioni culturali, istituti di formazione in discipline artistiche e performative, sedi archivistiche, spazi ibridi a vocazione culturale, ecc.);

Cultura e lavoro: contributo alla copertura dei danni subìti in relazione alla sospensione forzata dell'attività;

Obiettivo FOCUS - Fondo per la cultura sostenibile: sostegno a progetti pilota basati su principi di sostenibilità nell'utilizzo delle risorse, costruzione di reti di collaborazione, coinvolgimento delle diverse filiere culturali, eccetera. A questo ambito è destinata una quota fino a 200mila euro e potranno essere finanziati progetti con un contributo fino a 40mila euro ciascuno.