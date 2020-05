Ripresa, Realacci: si punti sull'economia a misura d'uomo

Milano, 15 mag. (askanews) - "Quale futuro abbiamo davanti e quale Italia abbiamo davanti? Si discute molto sul fatto che nella ripartenza non si devono trascurare i fattori ambientali. Lo spirito del manifesto di Assisi era quasi il contrario: un'economia a misura d'uomo, che affronta la crisi climatica e anche di questa terribile epidemia, è un'economia più resiliente, più forte e competitiva". Lo ha detto Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, nel talk on line "l'Italia che verrà" durante un confronto con Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel.

"Nelle scorse settimane - ha spiegato Realacci - è uscito uno studio sulla green economy dell'Università di Oxford che conferma quello che Symbola ogni anno misura: l'Italia è messa bene in questa sfida. Secondo il rapporto di Oxford i paesi in testa sono Germania, Italia, Cina e Stati Uniti. E in quel rapporto si dice anche che come potenzialità l'Italia è la prima in questa direzione".