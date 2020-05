Dal 18 maggio riaprono ristoranti, bar, parrucchieri e spiagge

Roma, 16 mag. (askanews) - Dai bar ai ristoranti, dai negozi alle spiagge: dal 18 maggio si riapre in tutta Italia e ci si potrà spostare all'interno della Regione senza autocertificazione. Ma occorre rispettare la distanza, continua ad esserci l'obbligo della mascherina se si è più vicini di un metro. Mentre per gli spostamenti tra le Regioni occorrerà attendere il 3 giugno.

Si potrà andare al bar e al ristorante, riaprono lo shopping, i parrucchieri e gli estetisti, si potranno vedere gli amici. E si potrà anche andare al mare. Ma bisognerà osservare tutte le prescrizioni, mascherina e distanza restano le due parole chiave.

SPIAGGIA: In spiaggia dovrà essere assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni di almeno 1,5 metri. Sarà vietata ogni attività ludico-sportiva di gruppo che potrebbe dar luogo ad assembramenti. Le attrezzature come lettini, sedie a sdraio, ombrelloni vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

HOTEL: nelle strutture ricettive alberghiere, così come negli alloggi in agriturismo bisognerà garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita.

BAR E RISTORANTI: nuove norme per la riapertura di ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e per l'attività di catering. Prevedere la rilevazione della temperatura e impedire l'accesso oltre i 37,5 gradi. Si dovrà privilegiare l'accesso tramite prenotazione nei locali con posti a sedere e assicurare un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione. Obbligo di mascherina per il personale di servizio a contatto con i clienti.

BAMBINI: per i servizi dedicati a bambini e ragazzi, preferire attività all'aperto quando possibile. I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo di bambini, salvo disinfezione prima dello scambio. La mascherina dovrà essere utilizzata da tutto il personale dipendente e possibilmente da bambini sopra i 6 anni.

PARRUCCHIERI ED ESTETISTI: prenotazione obbligatoria e tempo limitato per il cliente all'interno del locale per parrucchieri, barbieri ed estetisti. Valgono sempre le norme della sanificazione dei locali, dei dispositivi di distanziamento sociale e igienizzazione delle mani per evitare il contagio. Vietati sauna, bagno turco e vasche idromassaggio.