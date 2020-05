Una canadese inventa l'"hug glove" per riabbracciare la madre

Roma, 18 mag. (askanews) - Gli abbracci, il contatto fisico con le persone a cui si vuole bene, una delle cose di cui si sente più la mancanza ai tempi di coronavirus.

Ma una figlia non ha resistito al desiderio di stringere sua madre nel giorno della festa della mamma e ha inventato quello che ha ribattezzato l'"hug glove", il guanto dell'abbraccio. In tutta sicurezza, in giardino, le due si sono abbracciate attraverso una barriera di plastica tra di loro con due buchi per infilare braccia e mani. Una plastica morbida e sottile, così come quella dei guanti, dispositivi ormai diventati di largo consumo in tutto il mondo per proteggersi dal contagio, che gli ha permesso di avere la sensazione di essere a contatto, pur mantenendo le precauzioni.

L'idea della canadese Carolyn Ellis, creata insieme al marito Andrew, ha riscosso grande successo dopo che il video è stato diffuso sui social, diventando in poco tempo virale.