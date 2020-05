A Roma riapre la Galleria Borghese, visite prenotate e sicurezza

Roma, 19 mag. (askanews) - A Roma hanno riaperto diversi musei, tra cui la Galleria Borghese visitata ogni anno da migliaia di turisti, famosa per capolavori di Bernini, Canova e Caravaggio.

Visite solo su prenotazione e in tutta sicurezza con un'orario preciso da rispettare anche per la durata in modo da controllare l'affluenza. Obbligatoria la mascherina per la visita. Nel primo giorno di riapertura diversi i visitatori, cartello con la spiegazione delle norme da rispettare all'ingresso e ordine nelle entrate e nelle uscite.

A Roma hanno riaperto diversi musei, dalla Galleria nazionale d arte moderna e contemporanea a quelli comunali come i Musei Capitolini, Palazzo Braschi e il Palazzo delle Esposizioni. Altri siti archeologici, musei e spazi culturali si stanno preparando per i prossimi giorni.